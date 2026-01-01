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    SanitPro Unterhaltsreiniger CA 20 C eco!perform | Kärcher

    Kärcher SanitPro Professional daily cleaner bottle with red cap, featuring eco performance label and sink illustration.

    SanitPro Unterhaltsreiniger CA 20 C eco!perform

    Artikelnummer: 6.295-679.0

    Hochkonzentrierter Sanitärreiniger zur manuellen Unterhaltsreinigung. Mit moderner Säurekombination zur mühelosen Beseitigung mineralischer Verschmutzungen. Mit EU Ecolabel-Zertifizierung.
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