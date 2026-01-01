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    SB-Hochdruckreiniger SB Wash 5/10 Fp | Kärcher

    Kärcher professional cleaning machine with grey and yellow design, featuring control panel and attached hose.

    SB-Hochdruckreiniger

    SB Wash 5/10 Fp

    Artikelnummer: 1.319-201.0