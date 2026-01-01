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    SB-Hochdruckreiniger SB Wash 5/10 | Kärcher

    Grey Kärcher professional cleaning machine with a yellow panel and control dial on the front.

    SB-Hochdruckreiniger

    SB Wash 5/10

    Artikelnummer: 1.319-204.0