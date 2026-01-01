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    Schaumdüse, 700-900 l/h | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner connector with black plastic and brass fittings, cylindrical shape, isolated on white background.

    Schaumdüse, 700-900 l/h

    Artikelnummer: 4.763-207.0

    Schaumdüse, Industrie.