Schwenkausleger 360° für Hochdruckschlauch | Kärcher

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Artikelnummer: 4.058-106.0Swivelling boom for HP-working hose (360° turning circle). Mounted above the washing bay.
Gewicht (kg)
18.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
18.8
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1950 x 280 x 180