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    Schwenkhalter Edelstahl | Kärcher

    Metal mounting bracket with multiple holes and a central pin, designed for secure attachment.

    Schwenkhalter Edelstahl

    Artikelnummer: 2.641-867.0

    Schwenkbarer Wandhalter aus Edelstahl (für 2.641-866). Dieser ermöglicht maximale Flexibilität und Komfort beim Handling des HD-Schlauches.