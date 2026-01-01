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    Schwenkhalter verzinkt | Kärcher

    Metal mounting bracket with multiple holes and a central pin, designed for secure attachment.

    Schwenkhalter verzinkt

    Artikelnummer: 2.639-931.0

    Schwenkhalter zur Befestigung der automatischen Schlauchtrommel an der Wand. Für maximalen Aktionsradius und Flexibilität mit dem HD-Schlauch. Schwenkbar um 120°. Aus verzinktem Stahl.