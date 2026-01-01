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    Standardabluftfilter, 3 Stück, BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12, T 15, T 17 | Kärcher

    Three rectangular black foam pads arranged side by side on a white background.

    Standardabluftfilter, 3 Stück, BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12, T 15, T 17

    Artikelnummer: 6.414-802.0

    Standard-Abluftfilter und Defusor zur Reduzierung der filtrierten Arbeitsluft. Aus Schaummaterial.