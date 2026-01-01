Standardabluftfilter, 3 Stück, BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12, T 15, T 17 | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 6.414-802.0Standard-Abluftfilter und Defusor zur Reduzierung der filtrierten Arbeitsluft. Aus Schaummaterial.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
165 x 70 x 60
Anzahl (Stück)
3
Gewicht (kg)
0
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0