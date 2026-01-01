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    Stofffilterbeutel | Kärcher

    White fabric dust bag with a black plastic attachment on one end and a circular opening on the other.

    Stofffilterbeutel

    Artikelnummer: 6.904-301.0

    Baumwolle, waschbar (40 °C).