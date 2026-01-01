Stofffilterbeutel | Kärcher

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Artikelnummer: 6.904-301.0Baumwolle, waschbar (40 °C).
Anzahl (Stück)
1
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
190 x 190 x 25