Strahlrohr, drehbar, grau, 2050 mm | Kärcher

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Artikelnummer: 4.760-628.0Strahlrohr, drehbar, grau, 2050 mm.
Länge (mm)
2050
Max. Druck (bar)
300
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.6