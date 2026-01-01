Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Strahlrohr, drehbar, grau, 2050 mm | Kärcher

    Placeholder image

    Strahlrohr, drehbar, grau, 2050 mm

    Artikelnummer: 4.760-628.0

    Strahlrohr, drehbar, grau, 2050 mm.