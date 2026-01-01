Strahlrohr, drehbar, grau | Kärcher

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Artikelnummer: 4.760-625.0Strahlrohr, drehbar, grau, 600 mm.
Länge (mm)
600
Gewinde
M22X1,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.7