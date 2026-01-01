Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Strahlrohr, drehbar, grau | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner lance with a black grip and silver nozzle, angled design on a white background.

    Strahlrohr, drehbar, grau

    Artikelnummer: 4.760-625.0

    Strahlrohr, drehbar, grau, 600 mm.
    Angebot anfordern