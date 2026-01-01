SurfacePro Glasreiniger CA 40 R eco!perform | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-688.0Gebrauchsfertiger, schnell und streifenfrei trocknender Glasreiniger auf Alkoholbasis. Eignet sich auch zur schonenden Reinigung von Kunststoffoberflächen. Mit EU Ecolabel-Zertifizierung.
Gebindegröße (l)
5
Verpackungseinheit (Stück)
2
pH-Wert
7
Gewicht (kg)
4.9
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
5.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
192 x 145 x 248
Produkt
Produktinformationen
Handbuch
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete