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    SurfacePro Glasreiniger CA 40 R eco!perform | Kärcher

    White Kärcher CA 40 R container with label detailing product information and an image of a modern building interior.

    SurfacePro Glasreiniger CA 40 R eco!perform

    Artikelnummer: 6.295-688.0

    Gebrauchsfertiger, schnell und streifenfrei trocknender Glasreiniger auf Alkoholbasis. Eignet sich auch zur schonenden Reinigung von Kunststoffoberflächen. Mit EU Ecolabel-Zertifizierung.
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