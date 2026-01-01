SurfacePro Oberflächenreiniger CA 30 C eco!perform | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 6.295-681.0Hochkonzentrierter, schnell und streifenfrei abtrocknender Oberflächenreiniger zur manuellen Unterhaltsreinigung. Mit EU Ecolabel-Zertifizierung.
Gebindegröße (l)
1
Verpackungseinheit (Stück)
12
pH-Wert
11
Gewicht (kg)
1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
366 x 232 x 298
Produkt
Produktinformationen
Handbuch
Sicherheitsdatenblatt
Gesetzliche Gewährleistung
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete