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    SurfacePro Oberflächenreiniger CA 30 C eco!perform | Kärcher

    Kärcher SurfacePro Professional surface cleaner bottle with blue cap and label detailing product information.

    SurfacePro Oberflächenreiniger CA 30 C eco!perform

    Artikelnummer: 6.295-681.0

    Hochkonzentrierter, schnell und streifenfrei abtrocknender Oberflächenreiniger zur manuellen Unterhaltsreinigung. Mit EU Ecolabel-Zertifizierung.
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