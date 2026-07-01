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    Trockensauger T 11/1 Classic HEPA | Kärcher

    Kärcher HEPA vacuum cleaner with a long hose and floor nozzle, grey and yellow design, on a white background.

    Trockensauger

    T 11/1 Classic HEPA

    Artikelnummer: 1.527-199.0