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    Trockensauger T 11/1 Classic | Kärcher

    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with a long hose and floor nozzle, grey and yellow design, on wheels.

    Trockensauger

    T 11/1 Classic

    Artikelnummer: 1.527-197.0