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    Akkusauger T 9/1 Bp Pack | Kärcher

    Kärcher vacuum cleaner with grey body, black hose, and yellow accents on a white background.

    Akkusauger

    T 9/1 Bp Pack

    Artikelnummer: 1.528-121.0