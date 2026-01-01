VehiclePro Aktivschaum RM 812 eco!perform | Kärcher

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Artikelnummer: 6.296-072.0VehiclePro Aktivschaum RM 812 eco!perform mit Nordic-Swan-Zertifizierung: umweltfreundlicher, reinigungsstarker Aktivschaum. Seine Inhaltsstoffe schonen Fahrzeugoberflächen und Bürsten.
Gebindegröße (l)
200
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
13
Gewicht (kg)
206.4
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
223.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
580 x 580 x 970
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete