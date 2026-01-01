VehiclePro Aktivschaum RM 812 eco!perform | Kärcher

VehiclePro Aktivschaum RM 812 eco!perform ist besonders umweltverträglich und zertifiziert nach den strengen Kriterien des Nordic Swan Ecolabel. Beim Einsatz in Fahrzeugwaschanlagen überzeugt der schaumintensive Aktivschaum mit sehr guten Reinigungsergebnissen bei geringer Dosierung. Der umweltfreundliche Schaumreiniger beseitigt dennoch zuverlässig Öle, Fette und mineralische Verschmutzungen und erhöht gleichzeitig die Gleitfähigkeit der Bürsten für eine lackschonende Reinigung von Pkw und Nfz und reduziert die Wiederanschmutzung der Bürsten deutlich. Daher findet es auch als Bürstenshampoo Verwendung. Enthaltene Tenside sind umweltverträglich nach OECD biologisch abbaubar und sorgen für eine schnelle Öl-Wasser-Trennung in Ölabscheidern.