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    VehiclePro Aktivschaum RM 812 eco!perform | Kärcher

    Blue Kärcher drum with a label showing a car being cleaned, featuring product details and eco performance branding.

    VehiclePro Aktivschaum RM 812 eco!perform

    Artikelnummer: 6.296-072.0

    VehiclePro Aktivschaum RM 812 eco!perform mit Nordic-Swan-Zertifizierung: umweltfreundlicher, reinigungsstarker Aktivschaum. Seine Inhaltsstoffe schonen Fahrzeugoberflächen und Bürsten.
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