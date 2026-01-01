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    VehiclePro Trocknungshilfe RM 829 eco!perform | Kärcher

    White Kärcher RM 829 detergent container with label detailing product information.

    VehiclePro Trocknungshilfe RM 829 eco!perform

    Artikelnummer: 6.296-074.0

    VehiclePro Trocknungshilfe RM 829 eco!perform mit Nordic-Swan-Zertifizierung: für alle Wasserhärten geeignet. Lässt den Wasserfilm schnell aufreißen und ist besonders umweltschonend.
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