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    VehiclePro Vorwäsche RM 803 Classic | Kärcher

    Kärcher RM 803 Classic detergent in a green plastic container with a black cap and label detailing product information.

    VehiclePro Vorwäsche RM 803 Classic

    Artikelnummer: 6.296-061.0

    VehiclePro Vorwäsche RM 803 Classic: reinigungsaktives, materialschonendes Hochdruck-Vorsprühmittel. Beschleunigt das Aufweichen und Entfernen von Ölen und Fetten sowie Insektenrückständen.
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