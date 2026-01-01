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    VehiclePro Vorwäsche RM 803 Classic | Kärcher

    Blue industrial barrel with a Kärcher RM 803 Classic label, featuring product details and branding.

    VehiclePro Vorwäsche RM 803 Classic

    Artikelnummer: 6.296-063.0

    VehiclePro Vorwäsche RM 803 Classic: reinigungsaktives, materialschonendes Hochdruck-Vorsprühmittel. Beschleunigt das Aufweichen und Entfernen von Ölen und Fetten sowie Insektenrückständen.
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