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    VehiclePro Vorwäsche RM 803 eco!perform | Kärcher

    Blue Kärcher RM 803 barrel with label, standing upright on a white background.

    VehiclePro Vorwäsche RM 803 eco!perform

    Artikelnummer: 6.296-069.0

    VehiclePro Vorwäsche RM 803 eco!perform mit Nordic-Swan-Zertifizierung: umweltfreundliches Vorsprühmittel. Beschleunigt das Aufweichen und Entfernen von Ölen, Fetten und Insektenrückständen.
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