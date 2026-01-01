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    VehiclePro Vorwäsche RM 803 eco!perform | Kärcher

    White container of Kärcher RM 803 detergent with label showing product details and green eco-friendly symbol.

    VehiclePro Vorwäsche RM 803 eco!perform

    Artikelnummer: 6.296-068.0

    VehiclePro Vorwäsche RM 803 eco!perform mit Nordic-Swan-Zertifizierung: umweltfreundliches Vorsprühmittel. Beschleunigt das Aufweichen und Entfernen von Ölen, Fetten und Insektenrückständen.
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