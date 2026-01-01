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    Verlängerung Winkeldüse, 100mm | Kärcher

    Black cylindrical extension tube with a threaded metal end, isolated on a white background.

    Verlängerung Winkeldüse, 100mm

    Artikelnummer: 4.574-146.0

    Verlängerung für die L2P-Winkeldüsen. Die Verlängerung ist 100 mm lang. Es können mehrere Verlängerungen zusammengeschraubt werden.
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