Verlängerung Winkeldüse, 100mm | Kärcher

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Artikelnummer: 4.574-146.0Verlängerung für die L2P-Winkeldüsen. Die Verlängerung ist 100 mm lang. Es können mehrere Verlängerungen zusammengeschraubt werden.
Gewicht (kg)
0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0
Abmessungen (L × B × H) (mm)
118 x 20 x 20
Anwendungsgebiete