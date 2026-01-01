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    Vliesfiltertüten, 10 Stück, BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1 | Kärcher

    Two stacks of white vacuum cleaner bags with cardboard collars, each featuring a circular opening.

    Vliesfiltertüten, 10 Stück, BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1

    Artikelnummer: 6.904-335.0

    Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Trockensauger. Inhalt: 10 Stück.