Vliesfiltertüten, 10 Stück, CV 30/1, CV 38/1, CV 38/2, CV 48/2 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.904-305.0Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Trockensauger. Inhalt: 10 Stück.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
400 x 250 x 45
Anzahl (Stück)
10
Gewicht (kg)
0.4
Farbe
weiß
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.4