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    Vliesfiltertüten, 10 Stück, T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp | Kärcher

    Stack of white vacuum cleaner bags with a brown cardboard attachment on top.

    Vliesfiltertüten, 10 Stück, T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp

    Artikelnummer: 2.885-908.0

    Für Kärcher Trockensauger: reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M. Inhalt: 10 Stück.