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    Vliesfiltertüten, 10 Stück, T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3 | Kärcher

    Two stacks of white vacuum cleaner bags with cardboard collars, each featuring a circular opening.

    Vliesfiltertüten, 10 Stück, T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3

    Artikelnummer: 6.904-315.0

    Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Trockensauger. Inhalt: 10 Stück.