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    Vliesfiltertüten, 200 Stück, T 10/1, T 15/1 | Kärcher

    Stack of white vacuum cleaner bags with a brown cardboard attachment on top.

    Vliesfiltertüten, 200 Stück, T 10/1, T 15/1

    Artikelnummer: 2.885-926.0

    Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Trockensauger. Inhalt: 200 Stück.