Vliesfiltertüten, 200 Stück, T 10/1, T 15/1 | Kärcher

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Artikelnummer: 2.885-926.0Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Trockensauger. Inhalt: 200 Stück.
Anzahl (Stück)
200
Farbe
weiß
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
9.9