Vliesfiltertüten, 300 Stück, CV 30, CV 38, CV 48 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.904-309.0Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Trockensauger. Inhalt: 300 Stück.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
715 x 595 x 440
Anzahl (Stück)
300
Gewicht (kg)
12.2
Farbe
weiß
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
13.4