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    Vliesfiltertüten, 300 Stück, CV 30, CV 38, CV 48 | Kärcher

    Vacuum cleaner bag with cardboard attachment, featuring illustrated instructions on a white surface.

    Vliesfiltertüten, 300 Stück, CV 30, CV 38, CV 48

    Artikelnummer: 6.904-309.0

    Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Trockensauger. Inhalt: 300 Stück.