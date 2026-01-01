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    Vliesfiltertüten, 5 Stück, NT 30/1 | Kärcher

    Stack of white vacuum cleaner bags with black plastic connectors on a white background.

    Vliesfiltertüten, 5 Stück, NT 30/1

    Artikelnummer: 2.889-154.0

    Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger. Hergestellt aus 40 % recyceltem Kunststoff. Inhalt: 5 Stück.