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    Vliesfiltertüten, 5 Stück, NT 40/1, NT 50/1 | Kärcher

    Stack of white vacuum cleaner bags with black plastic attachment on top.

    Vliesfiltertüten, 5 Stück, NT 40/1, NT 50/1

    Artikelnummer: 2.889-155.0

    Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger. Hergestellt aus 30 % recyceltem Kunststoff. Inhalt: 5 Stück.