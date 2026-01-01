Walzenbürste, Hoch-tief, Orange, 400 mm | Kärcher

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Artikelnummer: 4.762-251.0Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.
Farbe
orange
Länge (mm)
400
Bürstentyp
hoch-tief
Menge (Stück)
1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1