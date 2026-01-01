Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Walzenbürste, Hoch-tief, Orange, 400 mm | Kärcher

    Orange cylindrical brush with dense bristles, featuring a black central hub.

    Walzenbürste, Hoch-tief, Orange, 400 mm

    Artikelnummer: 4.762-251.0

    Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.