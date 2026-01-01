Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Wandkonsole für 2x RM Kanister (bis 20 l), Edelstahl 1.4301 | Kärcher

    Stainless steel wall-mounted rack with four horizontal bars and a grey plastic tray at the bottom.

    Wandkonsole für 2x RM Kanister (bis 20 l), Edelstahl 1.4301

    Artikelnummer: 2.641-703.0

    Wandkonsole, zur Aufnahme von 2 Kanistern.