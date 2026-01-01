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    Wasserfeinfilter, 100 μm, R 1" | Kärcher

    Kärcher water filter with transparent casing, red inner component, and brass fittings on a white background.

    Wasserfeinfilter, 100 μm, R 1"

    Artikelnummer: 2.638-270.0

    Wasser-Feinfilter, Maschenweite 100 μm, max. Temperatur 60° C. Zur Montage am Geräteeingang. Schützt das Gerät vor Schmutzteilchen im Wasser. Wassermenge bis 1.200 l/h. Anschluss 1".