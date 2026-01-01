Wasserfeinfilter, mit Adapter | Kärcher

Der Wasser-Feinfilter hat eine Maschenweite von 125 μm und eignet sich für Temperaturen bis maximal 50° C. Schützt das Gerät vor Schmutzteilchen im Wasser. Zur Montage am Geräteeingang. Wassermenge bis 1.200 l/h. Anschluss 3/4", mit Adapter 1".