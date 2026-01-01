WaterPro Aktivchlor RM 852 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-451.0WaterPro Aktivchlor RM 852: eliminiert mühelos mittels Oxidation mit Aktivchlor unangenehme Gerüche im Waschwasserkreislauf.
Gebindegröße (l)
20
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
13.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
25.3
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Gesetzliche Gewährleistung
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete