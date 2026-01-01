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    WaterPro Aktivchlor RM 852 | Kärcher

    Blue Kärcher WaterPro Professional container with hazard symbol and product label.

    WaterPro Aktivchlor RM 852

    Artikelnummer: 6.295-451.0

    WaterPro Aktivchlor RM 852: eliminiert mühelos mittels Oxidation mit Aktivchlor unangenehme Gerüche im Waschwasserkreislauf.
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