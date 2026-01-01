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    WC- und Regenrinnenstrahlrohr | Kärcher

    Curved stainless steel lance with black plastic nozzle, isolated on a white background.

    WC- und Regenrinnenstrahlrohr

    Artikelnummer: 4.112-029.0

    Mit Düseneinsatz. Spezielle Form zur Reinigung von Regenrinnen und zur hygienischen Reinigung von Toiletten. Edelstahl