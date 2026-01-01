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    Winkel-Variodüse, 055 | Kärcher

    Grey Kärcher hose connector with brass interior, featuring ridged grips and arrow markings on a white background.

    Winkel-Variodüse, 055

    Artikelnummer: 4.113-008.0

    Ermöglicht die Veränderung des Hochdruckstrahls von 0°-90° Spritzwinkel-"stufenlos". Dadurch leichte Anpassung an alle Verschmutzungsarten und Oberflächen.