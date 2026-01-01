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    Winkel-Variodüse, 080 | Kärcher

    Black and brass Kärcher high-pressure cleaner nozzle with textured grip and visible internal components.

    Winkel-Variodüse, 080

    Artikelnummer: 4.763-036.0

    Ermöglicht die Veränderung des Hochdruckstrahls von 0°-90° Spritzwinkel-"stufenlos". Dadurch leichte Anpassung an alle Verschmutzungsarten und Oberflächen.