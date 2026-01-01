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    Winkeldüse, Ø3mm, 90° | Kärcher

    Black curved nozzle with a metallic connector, isolated on a white background.

    Winkeldüse, Ø3mm, 90°

    Artikelnummer: 4.574-145.0

    In der Winkeldüse wird der Strahl um 90° seitlich abgelenkt. Sie eignet sich insbesondere zur Reinigung von komplexen Strukturen, von Hinterschnitten und stark verwinkelten Bereichen.
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