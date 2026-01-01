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    Winkeldüse, Ø4mm, 30° | Kärcher

    Black Kärcher nozzle with a curved tip and metallic connector, isolated on a white background.

    Winkeldüse, Ø4mm, 30°

    Artikelnummer: 4.574-149.0

    Winkeldüse, 4 mm: Diese Düse aus Kunststoff lenkt den Strahl um 30° ab. Ideal zur Reinigung von komplexen Strukturen wie Hinterschnitten sowie stark verwinkelter Bereiche.
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