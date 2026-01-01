Winkeldüse, Ø4mm, 90° | Kärcher

Mit der Winkeldüse wird der Strahl um 90° abgelenkt, wodurch sie ideal für die Reinigung von komplexen Strukturen, Hinterschnitten und stark verwinkelten Bereichen ist. Diese Düse wird zum Großteil aus Kunststoff mit dem innovativen 3-D-Druckverfahren hergestellt. Somit entfallen die Beschränkungen der herkömmlichen Fertigungsmethoden, und die Düse erzielt eine optimale Reinigungsleistung. Mit den separat erhältlichen Verlängerungen für Winkeldüsen kann die Düse ohne Weiteres verlängert werden.

Schnellwechselsystem Einfachste Handhabung und variable Einrichtung. Düse ist aus Kunststoff gefertigt Bei versehentlichem Berühren der Oberfläche mit der Düse werden Beschädigungen empfindlicher Oberflächen vermieden.