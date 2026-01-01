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    Winkeldüse, XS, flach | Kärcher

    Black and silver Kärcher pipe cleaning tool with a curved design, placed on a white background.

    Winkeldüse, XS, flach

    Artikelnummer: 4.574-042.0

    Die Winkeldüse lenkt den Strahl um 90° ab. Ideal zum reinigen von Spritzgussformen geeignet.
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