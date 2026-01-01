Winkeldüse, XS, rund | Kärcher

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Artikelnummer: 4.574-041.0Die Winkeldüse lenkt den Strahl um 90° ab. Ideal zum reinigen von Spritzgussformen geeignet.
Gewicht (kg)
0.4
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.4
Abmessungen (L × B × H) (mm)
200 x 140 x 35