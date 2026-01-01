Winkelstrahlrohr 105°, XXL | Kärcher

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Artikelnummer: 4.574-036.0Um 105° gebogenes Strahlrohr, das mit allen verfügbaren Düsen kombiniert werden kann. Zur Verwendung ist zusätzlich das Zwischenstück 4.130-425.0 nötig.
Gewicht (kg)
0.4
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.4
Abmessungen (L × B × H) (mm)
340 x 150 x 40