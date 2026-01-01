Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Winkelstrahlrohr 105°, XXL | Kärcher

    Curved stainless steel pipe with threaded end and black rubber fitting on a white background.

    Winkelstrahlrohr 105°, XXL

    Artikelnummer: 4.574-036.0

    Um 105° gebogenes Strahlrohr, das mit allen verfügbaren Düsen kombiniert werden kann. Zur Verwendung ist zusätzlich das Zwischenstück 4.130-425.0 nötig.