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    Winkelstrahlrohr 90°, XXL | Kärcher

    Curved metal pipe with threaded end and black connector, isolated on white background.

    Winkelstrahlrohr 90°, XXL

    Artikelnummer: 4.574-035.0

    Um 90° gebogenes Strahlrohr, das mit allen verfügbaren Düsen kombiniert werden kann. Zur Verwendung ist zusätzlich das Zwischenstück 4.130-425.0 nötig.