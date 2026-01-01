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    Wasseraufbereitungssystem WRB 2000 Bio | Kärcher

    Kärcher industrial cleaning system with control panel, pipes, and pumps, set on a metal base in an indoor environment.

    Wasseraufbereitungssystem

    WRB 2000 Bio

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.217-190.0

    • Biologische Abwasserreinigung ohne Einsatz von Chemikalien
    • Reinigung von bis zu 2000 l verschmutztem Abwasser pro Stunde
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