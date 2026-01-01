Wasseraufbereitungssystem WRB 2000 Bio | Kärcher

Bis zu 98 Prozent Frischwasser lassen sich mit der biologischen Abwasserreinigungsanlage WRB 2000 Bio unseres Partners aquadetox in Pkw- und Nutzfahrzeug-Waschanlagen einsparen. In einem natürlichen Prozess reinigt das System stündlich bis zu 2000 Liter verschmutztes Abwasser und führt es als aufbereitetes Brauchwasser wieder in den Wasserkreislauf der Waschanlage zurück. Das vollständig ohne chemische Zusätze gereinigte Wasser überzeugt durch seine hohe Qualität – weder sind Eintrübungen erkennbar noch Gerüche wahrzunehmen. Dank ihrer kompakten Bauweise lässt sich die WRB 2000 Bio auch unter beengten Platzverhältnissen und ohne aufwendige Erdarbeiten installieren. Kein Platz für eine unterirdische Anlage? Kein Problem: Unsere komplette Abwasserbehandlungstechnologie kann problemlos oberirdisch installiert werden. Für noch mehr Flexibilität und Mobilität bieten wir unsere bewährte Beckentechnik – inklusive der WRB Bio – als schlüsselfertige Plug ’n’ Play-Containerlösung an. Wählen Sie einfach die passende Größe (20, 30 oder 40 Fuß) und profitieren Sie von einer schnellen, platzsparenden und standortunabhängigen Installation.

Biologische Abwasserreinigung Durch den Einsatz von BioCubes mit Mikroorganismen. Ohne Einsatz von Flockungsmitteln und sonstiger Chemikalien. Beste Brauchwasserqualität Keine Trübung oder Gerüche. Bis zu 98 % Frischwassereinsparung. Schonender Einsatz wertvoller Ressourcen Hervorragendes Kosten-Nutzen-Verhältnis. Nachhaltige Investition mit mehr Gewinn. Kompakte Bauweise Installation auch bei beengten Platzverhältnissen möglich. Unkomplizierte Umrüstung bereits vorhandener Kiesfilter. Nachrüstung ohne aufwendige Erdarbeiten. Mit Bauartzulassung Weitestgehende Kreislaufführung nach Anhang 49 AbwV. Ölabscheider nicht notwendig.