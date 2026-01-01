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    Wasseraufbereitungssystem WRH 1200 Classic | Kärcher

    Kärcher water treatment system with blue cylinder, pressure gauge, and yellow hoses connected to a black panel.

    Wasseraufbereitungssystem

    WRH 1200 Classic

    Artikelnummer: 1.217-111.0