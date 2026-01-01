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    Wasseraufbereitungssystem WRP 1000 Classic | Kärcher

    Kärcher water filter system with yellow hoses mounted on a black panel.

    Wasseraufbereitungssystem

    WRP 1000 Classic

    Artikelnummer: 1.217-108.0