WRS 200 | Kärcher

Montiert auf einen Geräteträger von Kärcher, steht Kommunen mit dem mobilen Anbaugerät WRS 200 nun eine genauso gründliche wie umweltschonende Möglichkeit zur gezielten Beseitigung unerwünschten Unkrauts zur Verfügung. Die sehr kompakte Bauweise und Unabhängigkeit von externer Wasser- oder Stromversorgung ermöglichen seinen Einsatz auch an sehr entlegenen Orten sowie auf Gehwegen, in Parkanlagen oder in Innenstadtbereichen. Unkraut wird gezielt mit 98 °C heißem Wasser bekämpft – maschinell mithilfe des montierten Frontbalkens oder manuell mit der Handlanze. Darüber hinaus sind weitere Anwendungen möglich, die ebenfalls zu alltäglichen kommunalen Arbeitseinsätzen gehören: die Hochdruckreinigung mit Kalt- oder Heißwasser, das Bewässern von Beeten, Sträuchern und Bäumen in Grünanlagen sowie die effiziente Entfernung von Kaugummiresten von allen harten Bodenoberflächen.

Vielfältig mobil einsetzbar Gezielte und effiziente Heißwasser-Unkrautbeseitigung: maschinell mit Frontbalken oder manuell per Handlanze. Professionelle Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreinigung. Effiziente Entfernung von Kaugummiresten auf harten Bodenbelägen. Kompakte Bauweise Geringeres Schadensrisiko, da auch bei Kurvenfahrten das Fahrzeugheck im Außenspiegel sichtbar bleibt. Dank hoher Wendigkeit sind auch Einsätze in schmalen und engen Bereichen problemlos möglich. Beeinflusst die Maschinenbreite unabhängig vom eingesetzten Trägerfahrzeug nicht. Niedriger Fahrzeugschwerpunkt Schnelle Montage via Kuppeldreieck am Fahrzeugheck zur optimalen Gewichtsverteilung. Der niedrige Fahrzeugschwerpunkt sorgt für ein komfortables Fahrverhalten im Straßenverkehr. Abhängig vom Trägerfahrzeug sind Wassertanks bis zu einem Volumen von 1000 Litern möglich. Sehr effiziente Arbeitseinsätze Schnelle Einsatzbereitschaft des hocheffizienten Brenners. Mit bewährter und effizienter Kärcher Brennertechnologie für geringen Kraftstoffverbrauch. Leistungsstarke Kärcher Hochdruckpumpe für Arbeitsdrücke von bis zu 200 Bar.