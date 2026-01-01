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    WRS 200 | Kärcher

    Grey Kärcher cleaning unit with red reflective panels, a high-pressure cleaner handle on top, and a license plate marked "KAERCHER."

    WRS 200

    Artikelnummer: 2.200-000.0

    Unser WRS 200 ist ein mobiles Anbaugerät für Kommunalmaschinen, das insbesondere zur gezielten Bekämpfung von Wildkräutern mit Heißwasser eingesetzt wird. Kompakte Maße und geringes Gewicht.
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