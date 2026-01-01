WRS 200 | Kärcher

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Artikelnummer: 2.200-000.0Unser WRS 200 ist ein mobiles Anbaugerät für Kommunalmaschinen, das insbesondere zur gezielten Bekämpfung von Wildkräutern mit Heißwasser eingesetzt wird. Kompakte Maße und geringes Gewicht.
Druck (bar / MPa)
min. 10 - bis zu 200 / min. 1 - bis zu 20
Temperatur (°C)
98 - max. 135
Fördermenge (l/min)
28
Kraftstoffart
Diesel
Brennstofftank (l)
20
Verbrauch Diesel Volllast (l/h)
12
Kraftstoffverbrauch (Unkrautbeseitigung) (l/h)
8
Gewicht (kg)
300
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
308.8
Abmessungen (L × B × H) (mm)
550 x 955 x 1290
Handbuch
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Anwendungsgebiete